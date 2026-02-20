Zuversicht in Wien: ATX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Am Freitag bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,33 Prozent fester bei 5 807,44 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 168,204 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,018 Prozent auf 5 787,48 Punkte an der Kurstafel, nach 5 788,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 837,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 771,82 Punkten.

ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 3,29 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 370,85 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 20.11.2025, den Wert von 4 819,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 027,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,51 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 837,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 3,76 Prozent auf 93,80 EUR), PORR (+ 2,52 Prozent auf 40,65 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,32 Prozent auf 16,74 EUR), Vienna Insurance (+ 1,83 Prozent auf 66,70 EUR) und Andritz (+ 1,24 Prozent auf 73,75 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Schoeller-Bleckmann (-2,88 Prozent auf 35,40 EUR), OMV (-1,97 Prozent auf 54,75 EUR), Lenzing (-1,37 Prozent auf 25,20 EUR), Wienerberger (-0,39 Prozent auf 30,58 EUR) und Erste Group Bank (-0,28 Prozent auf 106,60 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 514 912 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,787 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at