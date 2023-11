Zuversicht in Wien: ATX zum Handelsende mit Zuschlägen

So bewegte sich der ATX am Dienstag zum Handelsschluss.

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,97 Prozent stärker bei 3 259,71 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 109,996 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,048 Prozent auf 3 226,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 228,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 260,13 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 207,48 Zählern.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der ATX auf 3 147,42 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 14.08.2023, wurde der ATX auf 3 148,32 Punkte taxiert. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, bei 3 205,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 3,16 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3 560,30 Punkte. Bei 3 006,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 3,67 Prozent auf 38,15 EUR), voestalpine (+ 3,05 Prozent auf 25,64 EUR), Wienerberger (+ 2,67 Prozent auf 25,36 EUR), Österreichische Post (+ 2,57 Prozent auf 31,90 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 2,37 Prozent auf 120,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-14,29 Prozent auf 24,24 EUR), Telekom Austria (-1,45 Prozent auf 6,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,52 Prozent auf 47,50 EUR), OMV (-0,26 Prozent auf 42,80 EUR) und UNIQA Insurance (-0,26 Prozent auf 7,79 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 646 574 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 29,183 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 2,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,46 Prozent bei der BAWAG-Aktie an.

Redaktion finanzen.at