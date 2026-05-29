Zuversicht in Wien: ATX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der ATX bleibt auch am fünften Tag der Woche auf Erholungskurs.

Der ATX verbucht im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 1,03 Prozent auf 6 104,83 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 171,088 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,047 Prozent auf 6 045,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6 042,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 045,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 106,04 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2,02 Prozent aufwärts. Der ATX wies vor einem Monat, am 29.04.2026, einen Stand von 5 833,94 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der ATX auf 5 701,70 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, wies der ATX einen Stand von 4 424,27 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 14,07 Prozent aufwärts. Bei 6 167,48 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 4,71 Prozent auf 146,80 EUR), PORR (+ 3,14 Prozent auf 39,45 EUR), STRABAG SE (+ 1,72 Prozent auf 94,60 EUR), Raiffeisen (+ 1,68 Prozent auf 48,28 EUR) und Wienerberger (+ 1,25 Prozent auf 24,38 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-0,44 Prozent auf 33,65 EUR), Palfinger (-0,44 Prozent auf 34,05 EUR), CA Immobilien (-0,20 Prozent auf 24,35 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,95 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,16 Prozent auf 61,10 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 23 964 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,501 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,30 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,42 Prozent.

Redaktion finanzen.at