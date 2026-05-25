Zuversicht in Wien: ATX zum Start im Plus

Am Montag geht es für den ATX erneut nach oben.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,42 Prozent stärker bei 6 067,66 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 168,789 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,024 Prozent höher bei 5 984,16 Punkten, nach 5 982,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 982,87 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 071,61 Zählern.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wies der ATX einen Stand von 5 753,83 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 766,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, einen Stand von 4 383,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,38 Prozent nach oben. Bei 6 071,61 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit DO (+ 6,63 Prozent auf 193,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,35 Prozent auf 137,80 EUR), Wienerberger (+ 2,62 Prozent auf 23,52 EUR), Raiffeisen (+ 2,11 Prozent auf 47,32 EUR) und PORR (+ 2,04 Prozent auf 35,05 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen OMV (-0,72 Prozent auf 62,20 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 24,80 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,80 EUR), Verbund (+ 0,33 Prozent auf 60,35 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,44 Prozent auf 34,50 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 23 584 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 38,180 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Mit 7,41 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at