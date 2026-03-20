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ATX-Performance 20.03.2026 09:28:48

Zuversicht in Wien: ATX zum Start in der Gewinnzone

Zuversicht in Wien: ATX zum Start in der Gewinnzone

Der ATX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Freitagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Freitag erhöht sich der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 1,21 Prozent auf 5 326,93 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 159,400 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,001 Prozent schwächer bei 5 262,95 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 263,02 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 329,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 262,08 Punkten lag.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,21 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 807,44 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der ATX einen Stand von 5 234,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wies der ATX einen Wert von 4 285,04 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,464 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 202,63 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 6,52 Prozent auf 20,90 EUR), voestalpine (+ 2,86 Prozent auf 38,82 EUR), Erste Group Bank (+ 2,04 Prozent auf 92,70 EUR), Wienerberger (+ 1,99 Prozent auf 22,60 EUR) und BAWAG (+ 1,91 Prozent auf 127,80 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen OMV (-1,54 Prozent auf 57,65 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,44 Prozent auf 34,25 EUR), CPI Europe (+ 0,26 Prozent auf 15,60 EUR), Verbund (+ 0,59 Prozent auf 68,30 EUR) und DO (+ 0,71 Prozent auf 171,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 37 058 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 35,287 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,30 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX etwas fester -- Wall Street schwächer erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Der heimische Leitindex präsentiert sich am Freitag mit leichten Gewinnen, während auch der deutsche Leitindex etwas zulegt. Die US-Börsen werden mit Abschlägen erwartet. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.
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