Zuversicht in Wien: ATX zum Start stärker

Der ATX bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,47 Prozent fester bei 5 911,59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 166,914 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,053 Prozent auf 5 886,74 Punkte an der Kurstafel, nach 5 883,65 Punkten am Vortag.

Bei 5 911,81 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 882,48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bewegte sich der ATX bei 5 813,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wies der ATX einen Wert von 5 807,55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der ATX 4 310,65 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 10,46 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6 018,30 Punkten. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 2,80 Prozent auf 47,06 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,24 Prozent auf 34,25 EUR), OMV (+ 0,92 Prozent auf 60,50 EUR), BAWAG (+ 0,75 Prozent auf 148,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,71 Prozent auf 99,55 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Wienerberger (-0,95 Prozent auf 25,06 EUR), EVN (-0,86 Prozent auf 28,80 EUR), AT S (AT&S) (-0,60 Prozent auf 100,00 EUR), voestalpine (-0,53 Prozent auf 44,86 EUR) und Palfinger (-0,42 Prozent auf 35,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 39 808 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,394 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at