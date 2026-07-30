Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|Kursverlauf
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30.07.2026 12:26:27
Zuversicht in Wien: Börsianer lassen ATX Prime am Mittag steigen
Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1,02 Prozent höher bei 3 139,43 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 3 107,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 107,88 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 147,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 091,70 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 1,18 Prozent nach. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 30.06.2026, bei 3 177,12 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 30.04.2026, den Stand von 2 865,52 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 30.07.2025, einen Wert von 2 299,84 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,11 Prozent nach oben. Bei 3 243,92 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Andritz (+ 8,49 Prozent auf 80,50 EUR), Lenzing (+ 7,06 Prozent auf 23,50 EUR), Wienerberger (+ 3,46 Prozent auf 21,52 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,85 Prozent auf 122,60 EUR) und FACC (+ 2,40 Prozent auf 16,20 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Kapsch TrafficCom (-2,74 Prozent auf 4,61 EUR), Rosenbauer (-2,56 Prozent auf 60,80 EUR), Telekom Austria (-2,34 Prozent auf 10,02 EUR), voestalpine (-2,32 Prozent auf 43,88 EUR) und ZUMTOBEL (-1,44 Prozent auf 4,10 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 123 266 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44,239 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,11 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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