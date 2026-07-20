Zuversicht in Wien: Börsianer lassen ATX Prime am Nachmittag steigen

Der ATX Prime zeigt sich am ersten Tag der Woche wenig verändert.

Um 15:41 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,05 Prozent aufwärts auf 3 138,50 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 3 136,71 Punkte an der Kurstafel, nach 3 136,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 118,56 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 162,72 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 212,66 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 903,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der ATX Prime mit 2 255,29 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 18,07 Prozent nach oben. 3 243,92 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Marinomed Biotech (+ 32,89 Prozent auf 5,05 EUR), Frequentis (+ 7,12 Prozent auf 72,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 5,38 Prozent auf 4,11 EUR), FACC (+ 3,07 Prozent auf 16,10 EUR) und Addiko Bank (+ 2,23 Prozent auf 27,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Warimpex (-5,49 Prozent auf 0,48 EUR), Lenzing (-2,73 Prozent auf 24,90 EUR), Wienerberger (-1,83 Prozent auf 22,52 EUR), AMAG (-1,47 Prozent auf 26,90 EUR) und Semperit (-1,34 Prozent auf 14,75 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 156 871 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 43,385 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,45 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,28 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at