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Index-Performance im Fokus 05.11.2026 12:27:11

Zuversicht in Wien: Börsianer lassen ATX Prime steigen

Zuversicht in Wien: Börsianer lassen ATX Prime steigen

Derzeit wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Am Donnerstag steht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1,71 Prozent im Plus bei 3 252,79 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3 198,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 198,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 182,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 252,88 Punkten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 3,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 308,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 301,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 378,15 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 22,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 6,97 Prozent auf 4,30 EUR), Lenzing (+ 5,23 Prozent auf 12,08 EUR), Erste Group Bank (+ 4,15 Prozent auf 115,50 EUR), FACC (+ 3,64 Prozent auf 13,66 EUR) und Verbund (+ 3,53 Prozent auf 71,85 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-3,68 Prozent auf 125,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,51 Prozent auf 66,00 EUR), Wolford (-1,85 Prozent auf 2,12 EUR), Semperit (-1,66 Prozent auf 17,80 EUR) und AMAG (-1,24 Prozent auf 31,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 220 176 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,642 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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