Zuversicht in Wien: Das macht der ATX aktuell
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,62 Prozent stärker bei 5 700,53 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 164,724 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,004 Prozent stärker bei 5 665,78 Punkten, nach 5 665,53 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 738,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 664,57 Punkten verzeichnete.
ATX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der ATX einen Stand von 5 403,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 4 754,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wurde der ATX auf 3 879,45 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,52 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 5 755,99 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 2,24 Prozent auf 42,96 EUR), STRABAG SE (+ 2,22 Prozent auf 92,00 EUR), PORR (+ 2,18 Prozent auf 37,45 EUR), Vienna Insurance (+ 1,96 Prozent auf 67,50 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,50 Prozent auf 108,60 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Verbund (-1,71 Prozent auf 60,40 EUR), CPI Europe (-1,56 Prozent auf 15,80 EUR), Lenzing (-1,09 Prozent auf 27,30 EUR), EVN (-1,03 Prozent auf 28,80 EUR) und DO (-1,01 Prozent auf 196,60 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 137 568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,554 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.
ATX-Fundamentalkennzahlen
Die CPI Europe-Aktie verzeichnet mit 6,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Analysen zu Erste Group Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,75
|-1,87%
|DO & CO
|195,80
|-1,41%
|Erste Group Bank AG
|108,50
|1,40%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,95
|-0,52%
|Lenzing AG
|27,40
|-0,72%
|OMV AG
|52,10
|-0,10%
|Österreichische Post AG
|34,30
|0,29%
|PORR AG
|37,65
|2,73%
|Raiffeisen
|43,00
|2,33%
|STRABAG SE
|92,10
|2,33%
|Verbund AG
|60,60
|-1,38%
|Vienna Insurance
|67,60
|2,11%
|voestalpine AG
|43,06
|0,84%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 716,76
|0,90%
