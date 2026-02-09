Zuversicht in Wien: Das macht der ATX aktuell

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,62 Prozent stärker bei 5 700,53 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 164,724 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,004 Prozent stärker bei 5 665,78 Punkten, nach 5 665,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 738,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 664,57 Punkten verzeichnete.

ATX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der ATX einen Stand von 5 403,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 4 754,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wurde der ATX auf 3 879,45 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,52 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 5 755,99 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 2,24 Prozent auf 42,96 EUR), STRABAG SE (+ 2,22 Prozent auf 92,00 EUR), PORR (+ 2,18 Prozent auf 37,45 EUR), Vienna Insurance (+ 1,96 Prozent auf 67,50 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,50 Prozent auf 108,60 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Verbund (-1,71 Prozent auf 60,40 EUR), CPI Europe (-1,56 Prozent auf 15,80 EUR), Lenzing (-1,09 Prozent auf 27,30 EUR), EVN (-1,03 Prozent auf 28,80 EUR) und DO (-1,01 Prozent auf 196,60 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 137 568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,554 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Die CPI Europe-Aktie verzeichnet mit 6,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

