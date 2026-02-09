DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 09.02.2026 12:27:00

Zuversicht in Wien: Das macht der ATX aktuell

Zuversicht in Wien: Das macht der ATX aktuell

Aktuell zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,62 Prozent stärker bei 5 700,53 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 164,724 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,004 Prozent stärker bei 5 665,78 Punkten, nach 5 665,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 738,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 664,57 Punkten verzeichnete.

ATX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der ATX einen Stand von 5 403,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 4 754,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wurde der ATX auf 3 879,45 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,52 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 5 755,99 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 2,24 Prozent auf 42,96 EUR), STRABAG SE (+ 2,22 Prozent auf 92,00 EUR), PORR (+ 2,18 Prozent auf 37,45 EUR), Vienna Insurance (+ 1,96 Prozent auf 67,50 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,50 Prozent auf 108,60 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Verbund (-1,71 Prozent auf 60,40 EUR), CPI Europe (-1,56 Prozent auf 15,80 EUR), Lenzing (-1,09 Prozent auf 27,30 EUR), EVN (-1,03 Prozent auf 28,80 EUR) und DO (-1,01 Prozent auf 196,60 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 137 568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,554 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Die CPI Europe-Aktie verzeichnet mit 6,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AG

mehr Analysen
03.02.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
02.12.25 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,75 -1,87% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 195,80 -1,41% DO & CO
Erste Group Bank AG 108,50 1,40% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,95 -0,52% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 27,40 -0,72% Lenzing AG
OMV AG 52,10 -0,10% OMV AG
Österreichische Post AG 34,30 0,29% Österreichische Post AG
PORR AG 37,65 2,73% PORR AG
Raiffeisen 43,00 2,33% Raiffeisen
STRABAG SE 92,10 2,33% STRABAG SE
Verbund AG 60,60 -1,38% Verbund AG
Vienna Insurance 67,60 2,11% Vienna Insurance
voestalpine AG 43,06 0,84% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 716,76 0,90%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte mit einem kleinen Minus starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen