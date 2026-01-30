Zuversicht in Wien: Letztendlich Pluszeichen im ATX

Am Freitag tendierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,47 Prozent fester bei 5 604,90 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 163,996 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,061 Prozent stärker bei 5 581,96 Punkten, nach 5 578,55 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 581,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 643,77 Punkten lag.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,57 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 326,33 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 4 747,67 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 30.01.2025, einen Stand von 3 852,11 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,73 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5 665,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell voestalpine (+ 1,88 Prozent auf 40,00 EUR), PORR (+ 1,60 Prozent auf 34,85 EUR), Erste Group Bank (+ 1,58 Prozent auf 109,50 EUR), Vienna Insurance (+ 0,91 Prozent auf 66,30 EUR) und Verbund (+ 0,81 Prozent auf 61,95 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen CPI Europe (-2,69 Prozent auf 15,55 EUR), Lenzing (-2,30 Prozent auf 25,50 EUR), AT S (AT&S) (-1,17 Prozent auf 38,10 EUR), Österreichische Post (-1,05 Prozent auf 32,95 EUR) und DO (-0,60 Prozent auf 197,20 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 501 396 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,719 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Die CPI Europe-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at