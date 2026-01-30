AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Wiener Börse-Handel im Blick
|
30.01.2026 17:59:17
Zuversicht in Wien: Letztendlich Pluszeichen im ATX
Am Freitag tendierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,47 Prozent fester bei 5 604,90 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 163,996 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,061 Prozent stärker bei 5 581,96 Punkten, nach 5 578,55 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 581,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 643,77 Punkten lag.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,57 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 326,33 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 4 747,67 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 30.01.2025, einen Stand von 3 852,11 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,73 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5 665,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell voestalpine (+ 1,88 Prozent auf 40,00 EUR), PORR (+ 1,60 Prozent auf 34,85 EUR), Erste Group Bank (+ 1,58 Prozent auf 109,50 EUR), Vienna Insurance (+ 0,91 Prozent auf 66,30 EUR) und Verbund (+ 0,81 Prozent auf 61,95 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen CPI Europe (-2,69 Prozent auf 15,55 EUR), Lenzing (-2,30 Prozent auf 25,50 EUR), AT S (AT&S) (-1,17 Prozent auf 38,10 EUR), Österreichische Post (-1,05 Prozent auf 32,95 EUR) und DO (-0,60 Prozent auf 197,20 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 501 396 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,719 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
Die CPI Europe-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|38,10
|-1,17%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,55
|-2,69%
|DO & CO
|197,20
|-0,60%
|Erste Group Bank AG
|109,50
|1,58%
|Lenzing AG
|25,50
|-2,30%
|OMV AG
|50,05
|-0,10%
|Österreichische Post AG
|32,95
|-1,05%
|PORR AG
|34,85
|1,60%
|Verbund AG
|61,95
|0,81%
|Vienna Insurance
|66,30
|0,91%
|voestalpine AG
|40,00
|1,88%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 604,90
|0,47%
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.