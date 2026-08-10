Zuversicht in Wien: So entwickelt sich der ATX am Montagmittag

Beim ATX stehen die Signale am Montagmittag auf Stabilisierung.

Am Montag tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,15 Prozent fester bei 6 662,53 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 186,025 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 6 653,18 Punkte an der Kurstafel, nach 6 652,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 673,98 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 642,25 Zählern.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der ATX mit 6 484,89 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 5 883,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 720,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 24,49 Prozent aufwärts. Bei 6 780,42 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5,85 Prozent auf 152,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,65 Prozent auf 24,65 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,56 Prozent auf 18,28 EUR), OMV (+ 1,04 Prozent auf 63,45 EUR) und DO (+ 0,98 Prozent auf 207,00 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen BAWAG (-1,42 Prozent auf 180,30 EUR), Raiffeisen (-1,04 Prozent auf 62,05 EUR), Österreichische Post (-0,81 Prozent auf 30,55 EUR), EVN (-0,52 Prozent auf 28,70 EUR) und Andritz (-0,49 Prozent auf 81,20 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 113 325 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 46,614 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,13 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at