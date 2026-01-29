AT & S Aktie

AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 29.01.2026 15:59:28

Zuversicht in Wien: So steht der ATX Prime am Nachmittag

Zuversicht in Wien: So steht der ATX Prime am Nachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Donnerstagnachmittag.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,64 Prozent höher bei 2 806,19 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,001 Prozent fester bei 2 788,41 Punkten, nach 2 788,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 809,51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 786,77 Zählern.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,41 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 607,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wies der ATX Prime 2 332,73 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 910,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,57 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 809,51 Punkte. Bei 2 638,17 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 6,25 Prozent auf 3,06 EUR), Addiko Bank (+ 4,80 Prozent auf 26,20 EUR), Raiffeisen (+ 3,26 Prozent auf 43,10 EUR), Warimpex (+ 2,82 Prozent auf 0,51 EUR) und OMV (+ 1,83 Prozent auf 50,65 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Marinomed Biotech (-2,97 Prozent auf 17,95 EUR), AT S (AT&S) (-1,87 Prozent auf 39,30 EUR), UBM Development (-1,72 Prozent auf 19,95 EUR), Lenzing (-1,68 Prozent auf 26,40 EUR) und PORR (-1,55 Prozent auf 34,90 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 199 502 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,680 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die CPI Europe-Aktie weist mit 6,22 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 8,72 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

mehr Nachrichten