Zuversicht in Wien: So steht der ATX Prime am Nachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Donnerstagnachmittag.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,64 Prozent höher bei 2 806,19 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,001 Prozent fester bei 2 788,41 Punkten, nach 2 788,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 809,51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 786,77 Zählern.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,41 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 607,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wies der ATX Prime 2 332,73 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 910,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,57 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 809,51 Punkte. Bei 2 638,17 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 6,25 Prozent auf 3,06 EUR), Addiko Bank (+ 4,80 Prozent auf 26,20 EUR), Raiffeisen (+ 3,26 Prozent auf 43,10 EUR), Warimpex (+ 2,82 Prozent auf 0,51 EUR) und OMV (+ 1,83 Prozent auf 50,65 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Marinomed Biotech (-2,97 Prozent auf 17,95 EUR), AT S (AT&S) (-1,87 Prozent auf 39,30 EUR), UBM Development (-1,72 Prozent auf 19,95 EUR), Lenzing (-1,68 Prozent auf 26,40 EUR) und PORR (-1,55 Prozent auf 34,90 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 199 502 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,680 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die CPI Europe-Aktie weist mit 6,22 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 8,72 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at