Zuversicht in Wien: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im ATX

Am Donnerstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse letztendlich 0,35 Prozent stärker bei 3 091,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 104,898 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,013 Prozent leichter bei 3 080,19 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 080,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 105,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 073,86 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 2,48 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 05.09.2023, einen Stand von 3 193,31 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, bei 3 158,00 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, bei 2 797,11 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,16 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3 560,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 016,51 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell BAWAG (+ 3,52 Prozent auf 44,12 EUR), Verbund (+ 2,22 Prozent auf 76,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,77 Prozent auf 52,40 EUR), OMV (+ 0,51 Prozent auf 43,39 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,26 Prozent auf 7,59 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-0,99 Prozent auf 26,02 EUR), voestalpine (-0,64 Prozent auf 24,96 EUR), EVN (-0,61 Prozent auf 24,55 EUR), Vienna Insurance (-0,59 Prozent auf 25,25 EUR) und Erste Group Bank (-0,56 Prozent auf 32,19 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 475 437 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 25,900 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at