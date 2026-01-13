ATX

5 445,19
4,85
0,09 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Kursentwicklung im Fokus 13.01.2026 09:28:59

Zuversicht in Wien: Zum Start Gewinne im ATX

Zuversicht in Wien: Zum Start Gewinne im ATX

Am zweiten Tag der Woche geht es für den ATX erneut nach oben.

Um 09:10 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,02 Prozent stärker bei 5 441,34 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 157,849 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 5 440,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 440,34 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 431,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 446,70 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 5 103,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 729,38 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bei 3 662,12 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 1,17 Prozent auf 34,55 EUR), Lenzing (+ 0,83 Prozent auf 24,30 EUR), Andritz (+ 0,57 Prozent auf 70,15 EUR), CPI Europe (+ 0,56 Prozent auf 16,03 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,48 Prozent auf 104,50 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen DO (-1,42 Prozent auf 208,00 EUR), Wienerberger (-1,34 Prozent auf 29,36 EUR), voestalpine (-0,80 Prozent auf 39,68 EUR), Vienna Insurance (-0,74 Prozent auf 66,70 EUR) und STRABAG SE (-0,61 Prozent auf 82,00 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 29 876 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,001 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 445,36 0,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich im Dienstagshandel zunächst nur wenig. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen