ATX
|
5 445,19
|
4,85
|
0,09 %
|Kursentwicklung im Fokus
|
13.01.2026 09:28:59
Zuversicht in Wien: Zum Start Gewinne im ATX
Um 09:10 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,02 Prozent stärker bei 5 441,34 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 157,849 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 5 440,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 440,34 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 431,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 446,70 Punkten erreichte.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 5 103,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 729,38 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bei 3 662,12 Punkten.
ATX-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 1,17 Prozent auf 34,55 EUR), Lenzing (+ 0,83 Prozent auf 24,30 EUR), Andritz (+ 0,57 Prozent auf 70,15 EUR), CPI Europe (+ 0,56 Prozent auf 16,03 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,48 Prozent auf 104,50 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen DO (-1,42 Prozent auf 208,00 EUR), Wienerberger (-1,34 Prozent auf 29,36 EUR), voestalpine (-0,80 Prozent auf 39,68 EUR), Vienna Insurance (-0,74 Prozent auf 66,70 EUR) und STRABAG SE (-0,61 Prozent auf 82,00 EUR).
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 29 876 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,001 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder
Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 445,36
|0,09%