Zuversicht in Wien: Zum Start Gewinne im ATX

Am zweiten Tag der Woche geht es für den ATX erneut nach oben.

Um 09:10 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,02 Prozent stärker bei 5 441,34 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 157,849 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 5 440,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 440,34 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 431,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 446,70 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 5 103,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 729,38 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bei 3 662,12 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 1,17 Prozent auf 34,55 EUR), Lenzing (+ 0,83 Prozent auf 24,30 EUR), Andritz (+ 0,57 Prozent auf 70,15 EUR), CPI Europe (+ 0,56 Prozent auf 16,03 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,48 Prozent auf 104,50 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen DO (-1,42 Prozent auf 208,00 EUR), Wienerberger (-1,34 Prozent auf 29,36 EUR), voestalpine (-0,80 Prozent auf 39,68 EUR), Vienna Insurance (-0,74 Prozent auf 66,70 EUR) und STRABAG SE (-0,61 Prozent auf 82,00 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 29 876 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,001 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at