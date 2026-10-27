Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SLI am Dienstagmittag steigen

Am zweiten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,36 Prozent stärker bei 2 345,38 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,067 Prozent auf 2 335,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 337,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 346,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 329,31 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der SLI bei 2 245,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, betrug der SLI-Kurs 2 291,12 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bewegte sich der SLI bei 2 040,84 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,04 Prozent aufwärts. Bei 2 352,31 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 1,64 Prozent auf 583,00 CHF), Novartis (+ 1,62 Prozent auf 129,54 CHF), Holcim (+ 1,47 Prozent auf 67,86 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,41 Prozent auf 70,66 CHF) und Amrize (+ 1,29 Prozent auf 32,99 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Galderma (-0,92 Prozent auf 189,15 CHF), Swiss Re (-0,55 Prozent auf 153,05 CHF), Sandoz (-0,53 Prozent auf 81,92 CHF), Kühne + Nagel International (-0,47 Prozent auf 231,70 CHF) und Sonova (-0,35 Prozent auf 282,60 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 104 160 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 341,410 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at