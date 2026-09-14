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SMI im Fokus 14.09.2026 12:26:51

Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SMI am Montagmittag steigen

Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SMI am Montagmittag steigen

So bewegt sich der SMI am ersten Tag der Woche.

Am Montag geht es im SMI um 12:08 Uhr via SIX um 1,11 Prozent auf 13 928,34 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,577 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,405 Prozent höher bei 13 831,04 Punkten, nach 13 775,27 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 929,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 829,94 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bewegte sich der SMI bei 14 390,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bewegte sich der SMI bei 13 708,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der SMI mit 12 193,86 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,14 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Roche (+ 4,74 Prozent auf 360,50 CHF), Givaudan (+ 3,00 Prozent auf 3 259,00 CHF), Novartis (+ 2,73 Prozent auf 115,10 CHF), Nestlé (+ 2,02 Prozent auf 79,11 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,88 Prozent auf 216,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4,20 Prozent auf 75,36 CHF), UBS (-1,62 Prozent auf 43,84 CHF), Sika (-1,43 Prozent auf 182,35 CHF), Amrize (-1,39 Prozent auf 32,70 CHF) und Holcim (-1,25 Prozent auf 69,56 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 202 665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 289,423 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,21 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 80,30 -3,32% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 34,26 -1,75% Amrize
Givaudan AG 3 400,00 1,77% Givaudan AG
Holcim AG 72,96 -1,83% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 229,70 2,50% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 83,81 2,28% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 120,60 1,46% Novartis AG
Partners Group AG 681,20 -0,47% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 382,30 5,32% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 192,35 -1,38% Sika AG
Swiss Re AG 146,75 1,73% Swiss Re AG
UBS 45,67 -2,87% UBS

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