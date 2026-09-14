ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SMI im Fokus
|
14.09.2026 12:26:51
Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SMI am Montagmittag steigen
Am Montag geht es im SMI um 12:08 Uhr via SIX um 1,11 Prozent auf 13 928,34 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,577 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,405 Prozent höher bei 13 831,04 Punkten, nach 13 775,27 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 13 929,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 829,94 Einheiten.
SMI auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bewegte sich der SMI bei 14 390,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bewegte sich der SMI bei 13 708,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der SMI mit 12 193,86 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,14 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
SMI-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Roche (+ 4,74 Prozent auf 360,50 CHF), Givaudan (+ 3,00 Prozent auf 3 259,00 CHF), Novartis (+ 2,73 Prozent auf 115,10 CHF), Nestlé (+ 2,02 Prozent auf 79,11 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,88 Prozent auf 216,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4,20 Prozent auf 75,36 CHF), UBS (-1,62 Prozent auf 43,84 CHF), Sika (-1,43 Prozent auf 182,35 CHF), Amrize (-1,39 Prozent auf 32,70 CHF) und Holcim (-1,25 Prozent auf 69,56 CHF).
Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 202 665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 289,423 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,21 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
17:58
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Zürich: Schlussendlich Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
17:58
|Optimismus in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Montagshandel in Zürich: SLI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:58
|Montagshandel in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Zürich: SMI klettert nachmittags (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SMI am Montagmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|11:11
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:11
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|11:11
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|80,30
|-3,32%
|Amrize
|34,26
|-1,75%
|Givaudan AG
|3 400,00
|1,77%
|Holcim AG
|72,96
|-1,83%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|229,70
|2,50%
|Nestlé SA (Nestle)
|83,81
|2,28%
|Novartis AG
|120,60
|1,46%
|Partners Group AG
|681,20
|-0,47%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|382,30
|5,32%
|Sika AG
|192,35
|-1,38%
|Swiss Re AG
|146,75
|1,73%
|UBS
|45,67
|-2,87%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 878,54
|0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.