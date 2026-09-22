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SPI-Marktbericht 22.09.2026 15:58:49

Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI am Dienstagnachmittag steigen

Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI am Dienstagnachmittag steigen

Der SPI zeigt sich am Nachmittag wenig bewegt.

Um 15:42 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,12 Prozent stärker bei 19 783,49 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,413 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,214 Prozent auf 19 802,41 Punkte an der Kurstafel, nach 19 760,15 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 877,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 19 685,98 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20 317,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19 570,81 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16 823,86 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,45 Prozent aufwärts. 20 636,94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 8,11 Prozent auf 0,02 CHF), Rieter (+ 7,45 Prozent auf 2,53 CHF), Adval Tech (+ 6,97 Prozent auf 43,00 CHF), LEM (+ 5,56 Prozent auf 626,00 CHF) und ASMALLWORLD (+ 5,47 Prozent auf 0,68 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen BVZ (-3,64 Prozent auf 1 590,00 CHF), Molecular Partners (-3,53 Prozent auf 3,28 CHF), Groupe Minoteries SA (-3,51 Prozent auf 220,00 CHF), Kudelski (-3,08 Prozent auf 1,26 CHF) und Schlatter Industries (-2,78 Prozent auf 17,50 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 4 811 895 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 308,406 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 1,85% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 45,80 7,01% Adval Tech AG
ASMALLWORLD AG 0,62 6,96% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 212,00 1,25% Barry Callebaut AG (N)
BVZ AG 1 600,00 -3,03% BVZ AG
Curatis AG 19,40 4,86% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,16 -0,92% EvoNext Holdings AG
Groupe Minoteries SA 220,00 -3,51% Groupe Minoteries SA
Kudelski S.A. (I) 1,34 -0,74% Kudelski S.A. (I)
LEM S.A. 665,00 5,56% LEM S.A.
Molecular Partners AG 3,52 0,00% Molecular Partners AG
Rieter AG (N) 2,68 8,06% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 398,80 0,96% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 17,50 -2,78% Schlatter Industries AG
UBS 43,14 -2,93% UBS

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