Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI am Mittag steigen

Der SPI zeigt sich heute wenig verändert.

Am Mittwoch legt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,10 Prozent auf 19 217,98 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,527 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,227 Prozent stärker bei 19 243,04 Punkten in den Handel, nach 19 199,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19 209,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 260,71 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,859 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Wert von 18 221,56 Punkten auf. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, bei 17 542,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, stand der SPI noch bei 17 190,66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,35 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 284,19 Punkten. Bei 17 950,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Temenos (+ 7,01 Prozent auf 68,70 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,45 Prozent auf 0,12 CHF), Sandoz (+ 5,12 Prozent auf 69,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,73 Prozent auf 0,05 CHF) und SHL Telemedicine (+ 2,80 Prozent auf 1,10 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Bellevue (-5,72 Prozent auf 8,90 CHF), Gurit (-5,23 Prozent auf 26,25 CHF), Orior (-3,81 Prozent auf 11,12 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,79 Prozent auf 0,74 CHF) und Xlife Sciences (-3,59 Prozent auf 21,50 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 798 728 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 329,624 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Im SPI präsentiert die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent an der Spitze im Index.

