Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI zum Start steigen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch am Freitagmorgen aufwärts.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,68 Prozent fester bei 17 498,20 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,321 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,601 Prozent auf 17 483,86 Punkte an der Kurstafel, nach 17 379,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 498,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 483,86 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 2,10 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, betrug der SPI-Kurs 19 097,79 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 088,46 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 20.03.2025, einen Stand von 17 316,66 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 4,08 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 19 309,93 Punkte. Bei 17 379,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Swissquote (+ 4,34 Prozent auf 399,20 CHF), Holcim (+ 4,09 Prozent auf 65,16 CHF), Georg Fischer (+ 2,81 Prozent auf 41,00 CHF), Temenos (+ 2,49 Prozent auf 76,00 CHF) und Stadler Rail (+ 2,39 Prozent auf 20,14 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Evolva (-9,89 Prozent auf 0,82 CHF), GAM (-8,50 Prozent auf 0,11 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,11 Prozent auf 0,11 CHF), ASMALLWORLD (-6,45 Prozent auf 0,58 CHF) und ALSO (-4,46 Prozent auf 145,60 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 675 841 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 273,221 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Die Evolva-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 79,95 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at