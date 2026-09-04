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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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SMI aktuell 04.09.2026 17:58:44

Zuversicht in Zürich: Börsianer lassen SMI schlussendlich steigen

Zuversicht in Zürich: Börsianer lassen SMI schlussendlich steigen

Wenig Veränderung war zum Handelsende in Zürich zu beobachten.

Schlussendlich schloss der SMI nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 14 395,94 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,653 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,062 Prozent tiefer bei 14 385,80 Punkten, nach 14 394,77 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14 324,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 442,16 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,113 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 463,23 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 13 341,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 383,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,67 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 2,36 Prozent auf 73,84 CHF), Amrize (+ 1,90 Prozent auf 35,47 CHF), Sika (+ 1,40 Prozent auf 191,95 CHF), Richemont (+ 0,98 Prozent auf 185,45 CHF) und Logitech (+ 0,73 Prozent auf 82,32 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Lonza (-2,54 Prozent auf 567,20 CHF), Kühne + Nagel International (-1,35 Prozent auf 211,30 CHF), Novartis (-1,33 Prozent auf 129,58 CHF), Alcon (-1,21 Prozent auf 57,30 CHF) und Givaudan (-0,98 Prozent auf 3 250,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 133 093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 295,721 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,71 erwartet. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6,69 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Partners Group AG 720,60 -1,50% Partners Group AG
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Swiss Re AG 151,70 -0,30% Swiss Re AG
UBS 47,73 -0,19% UBS

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SMI 14 395,94 0,01%

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