SLI
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26.11.2026 12:26:47
Zuversicht in Zürich: Das macht der SLI aktuell
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 1,05 Prozent höher bei 2 376,37 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,974 Prozent stärker bei 2 374,48 Punkten, nach 2 351,58 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 382,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 373,97 Einheiten.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 1,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, notierte der SLI bei 2 337,00 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 26.08.2026, mit 2 329,43 Punkten bewertet. Der SLI wies vor einem Jahr, am 26.11.2025, einen Stand von 2 072,09 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 10,48 Prozent zu Buche. Bei 2 443,50 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
SLI-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Logitech (+ 3,10 Prozent auf 83,86 CHF), Amrize (+ 3,07 Prozent auf 35,93 CHF), VAT (+ 2,99 Prozent auf 483,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,65 Prozent auf 65,04 CHF) und Sika (+ 2,29 Prozent auf 189,70 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Galderma (-0,27 Prozent auf 183,50 CHF), Lindt (-0,24 Prozent auf 8 485,00 CHF), Sandoz (-0,15 Prozent auf 80,84 CHF), Novartis (+ 0,06 Prozent auf 128,18 CHF) und Sonova (+ 0,07 Prozent auf 290,80 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 106 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 352,486 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick
Im SLI hat die Julius Bär-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|71,40
|-0,08%
|Amrize
|39,85
|0,86%
|Galderma
|199,55
|-2,28%
|Julius Bär
|67,74
|-1,31%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 160,00
|-2,55%
|Logitech S.A.
|91,24
|-0,70%
|Novartis AG
|139,56
|-1,51%
|Partners Group AG
|695,80
|0,20%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|439,43
|-1,03%
|Sandoz
|86,58
|-3,48%
|Sika AG
|207,00
|-0,72%
|Sonova AG
|316,50
|-1,19%
|UBS
|40,95
|-0,78%
|VAT
|524,00
|2,14%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 379,88
|1,20%
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