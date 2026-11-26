Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 1,05 Prozent höher bei 2 376,37 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,974 Prozent stärker bei 2 374,48 Punkten, nach 2 351,58 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 382,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 373,97 Einheiten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 1,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, notierte der SLI bei 2 337,00 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 26.08.2026, mit 2 329,43 Punkten bewertet. Der SLI wies vor einem Jahr, am 26.11.2025, einen Stand von 2 072,09 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 10,48 Prozent zu Buche. Bei 2 443,50 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Logitech (+ 3,10 Prozent auf 83,86 CHF), Amrize (+ 3,07 Prozent auf 35,93 CHF), VAT (+ 2,99 Prozent auf 483,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,65 Prozent auf 65,04 CHF) und Sika (+ 2,29 Prozent auf 189,70 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Galderma (-0,27 Prozent auf 183,50 CHF), Lindt (-0,24 Prozent auf 8 485,00 CHF), Sandoz (-0,15 Prozent auf 80,84 CHF), Novartis (+ 0,06 Prozent auf 128,18 CHF) und Sonova (+ 0,07 Prozent auf 290,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 106 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 352,486 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Im SLI hat die Julius Bär-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at