Zuversicht in Zürich: Das macht der SMI am Mittag

Am Dienstag steigt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 1,24 Prozent auf 13 404,41 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,567 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,381 Prozent höher bei 13 291,20 Punkten in den Handel, nach 13 240,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 13 413,52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 285,66 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 426,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 799,59 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 19.05.2025, den Stand von 12 356,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 1,19 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 4,04 Prozent auf 487,20 CHF), Partners Group (+ 2,44 Prozent auf 913,60 CHF), Holcim (+ 1,98 Prozent auf 72,28 CHF), Roche (+ 1,96 Prozent auf 328,00 CHF) und Alcon (+ 1,94 Prozent auf 52,42 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,02 Prozent auf 81,08 CHF), Swiss Life (+ 0,07 Prozent auf 860,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,12 Prozent auf 174,10 CHF), Logitech (+ 0,17 Prozent auf 82,44 CHF) und Geberit (+ 0,32 Prozent auf 504,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 010 073 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 280,868 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at