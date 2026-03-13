Zuversicht in Zürich: Das macht der SPI am Freitagnachmittag

Am Freitag springt der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,52 Prozent auf 18 013,57 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,379 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,346 Prozent auf 17 858,67 Punkte an der Kurstafel, nach 17 920,70 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 17 750,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 040,04 Punkten lag.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,677 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 13.02.2026, bei 18 763,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der SPI einen Stand von 17 729,15 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, wies der SPI einen Wert von 16 983,21 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,25 Prozent nach unten. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 309,93 Punkten. Bei 17 574,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Feintool International (+ 6,19 Prozent auf 10,30 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,93 Prozent auf 0,13 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,60 Prozent auf 2,50 CHF), Medacta (+ 4,44 Prozent auf 159,80 CHF) und IVF HARTMANN (+ 3,99 Prozent auf 143,50 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Molecular Partners (-10,08 Prozent auf 3,39 CHF), PolyPeptide (-8,82 Prozent auf 24,30 CHF), Gurit (-7,65 Prozent auf 31,40 CHF), DocMorris (-6,20 Prozent auf 4,45 CHF) und Graubuendner Kantonalbank (-5,53 Prozent auf 2 050,00 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 244 878 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 288,195 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die Evolva-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at