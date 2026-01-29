Zuversicht in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SMI

Der SMI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0,95 Prozent fester bei 13 147,93 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,556 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,054 Prozent auf 13 016,83 Punkte an der Kurstafel, nach 13 023,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 12 941,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 201,33 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,181 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wies der SMI 13 240,59 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, wies der SMI einen Stand von 12 314,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, wies der SMI einen Stand von 12 530,32 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 0,750 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 528,67 Punkten. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 8,46 Prozent auf 66,38 CHF), Roche (+ 2,57 Prozent auf 347,00 CHF), Nestlé (+ 1,30 Prozent auf 73,48 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,65 Prozent auf 177,65 CHF) und Swiss Re (+ 0,61 Prozent auf 122,85 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Givaudan (-6,76 Prozent auf 2 926,00 CHF), Lonza (-2,34 Prozent auf 534,00 CHF), Logitech (-1,64 Prozent auf 67,36 CHF), Partners Group (-1,27 Prozent auf 1 052,50 CHF) und Geberit (-1,07 Prozent auf 590,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 519 232 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 303,640 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,70 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

