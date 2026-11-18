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18.11.2026 12:26:33
Zuversicht in Zürich: SLI am Mittag mit grünem Vorzeichen
Am Mittwoch geht es im SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,16 Prozent auf 2 403,26 Punkte aufwärts. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,048 Prozent auf 2 400,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2 399,31 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 408,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 399,87 Punkten.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 1,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 2 306,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der SLI 2 297,96 Punkte auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Stand von 2 012,17 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 11,73 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,77 Prozent auf 84,54 CHF), Sonova (+ 2,02 Prozent auf 293,40 CHF), Straumann (+ 1,68 Prozent auf 108,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,29 Prozent auf 236,00 CHF) und VAT (+ 1,22 Prozent auf 529,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Nestlé (-0,90 Prozent auf 85,95 CHF), Zurich Insurance (-0,77 Prozent auf 647,00 CHF), Amrize (-0,71 Prozent auf 33,40 CHF), Helvetia Baloise (-0,62 Prozent auf 223,80 CHF) und Swiss Life (-0,47 Prozent auf 967,40 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 841 555 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 352,660 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,71 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|36,54
|-1,00%
|Helvetia Baloise Holding AG
|238,20
|-1,00%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|250,50
|-0,04%
|Logitech S.A.
|93,86
|1,91%
|Nestlé SA (Nestle)
|91,27
|-1,93%
|Partners Group AG
|692,00
|0,09%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|432,00
|-0,23%
|Sonova AG
|318,50
|1,40%
|Straumann Holding AG
|116,70
|0,09%
|Swiss Life AG (N)
|1 039,00
|0,34%
|Swiss Re AG
|159,70
|-1,63%
|UBS
|41,71
|0,22%
|VAT
|576,40
|1,59%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|689,60
|-0,92%
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