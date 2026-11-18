Kaum bewegt zeigt sich der SLI heute.

Am Mittwoch geht es im SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,16 Prozent auf 2 403,26 Punkte aufwärts. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,048 Prozent auf 2 400,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2 399,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 408,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 399,87 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 1,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 2 306,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der SLI 2 297,96 Punkte auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Stand von 2 012,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 11,73 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,77 Prozent auf 84,54 CHF), Sonova (+ 2,02 Prozent auf 293,40 CHF), Straumann (+ 1,68 Prozent auf 108,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,29 Prozent auf 236,00 CHF) und VAT (+ 1,22 Prozent auf 529,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Nestlé (-0,90 Prozent auf 85,95 CHF), Zurich Insurance (-0,77 Prozent auf 647,00 CHF), Amrize (-0,71 Prozent auf 33,40 CHF), Helvetia Baloise (-0,62 Prozent auf 223,80 CHF) und Swiss Life (-0,47 Prozent auf 967,40 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 841 555 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 352,660 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,71 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at