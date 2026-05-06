Zuversicht in Zürich: SLI-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Anleger in Zürich schicken den SLI am Mittwochmorgen erneut ins Plus.

Am Mittwoch geht es im SLI um 09:12 Uhr via SIX um 1,08 Prozent auf 2 116,65 Punkte aufwärts. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,925 Prozent auf 2 113,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 094,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 116,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 110,96 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 0,534 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 2 067,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, wies der SLI 2 154,32 Punkte auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 06.05.2025, den Stand von 1 983,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,60 Prozent zurück. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sonova (+ 3,27 Prozent auf 180,10 CHF), Amrize (+ 2,67 Prozent auf 42,24 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,18 Prozent auf 178,00 CHF), Richemont (+ 2,18 Prozent auf 149,90 CHF) und Sika (+ 2,15 Prozent auf 144,85 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Alcon (-8,24 Prozent auf 53,42 CHF), Logitech (-2,42 Prozent auf 78,20 CHF), Swisscom (+ 0,15 Prozent auf 670,00 CHF), Schindler (+ 0,29 Prozent auf 272,80 CHF) und SGS SA (+ 0,49 Prozent auf 85,84 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 432 751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 274,995 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,98 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at