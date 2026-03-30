Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
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30.03.2026 17:59:02
Zuversicht in Zürich: SLI beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone
Der SLI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,77 Prozent höher bei 2 014,73 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,251 Prozent leichter bei 1 994,30 Punkten, nach 1 999,31 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 016,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 994,19 Punkten erreichte.
SLI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 2 215,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, bewegte sich der SLI bei 2 143,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 2 074,03 Punkten.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 6,33 Prozent zurück. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 2,95 Prozent auf 176,45 CHF), Nestlé (+ 2,24 Prozent auf 78,08 CHF), Swiss Re (+ 2,02 Prozent auf 131,15 CHF), Givaudan (+ 1,85 Prozent auf 2 702,00 CHF) und Sonova (+ 1,70 Prozent auf 176,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil VAT (-4,06 Prozent auf 470,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,52 Prozent auf 62,18 CHF), Richemont (-0,62 Prozent auf 137,20 CHF), Straumann (-0,15 Prozent auf 81,28 CHF) und Sandoz (-0,07 Prozent auf 60,46 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 546 369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 270,486 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 5,97 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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