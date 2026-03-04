Zuversicht in Zürich: SLI legt am Mittwochnachmittag zu

Für den SLI geht es am Mittwochnachmittag aufwärts.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 1,08 Prozent auf 2 145,03 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,667 Prozent auf 2 136,35 Punkte an der Kurstafel, nach 2 122,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 155,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 126,23 Zählern.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 1,32 Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 155,86 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 087,41 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 04.03.2025, den Wert von 2 105,17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,277 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Galderma (+ 2,16 Prozent auf 146,90 CHF), Swiss Life (+ 1,93 Prozent auf 844,00 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,91 Prozent auf 191,80 CHF), Alcon (+ 1,91 Prozent auf 65,18 CHF) und Sandoz (+ 1,80 Prozent auf 66,62 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Givaudan (-1,08 Prozent auf 2 929,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,01 Prozent auf 180,95 CHF), Geberit (-0,65 Prozent auf 609,00 CHF), Sika (-0,23 Prozent auf 151,20 CHF) und Straumann (-0,09 Prozent auf 88,76 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 163 429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 318,616 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,83 erwartet. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at