Sika Aktie

Sika für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 04.03.2026 15:59:54

Zuversicht in Zürich: SLI legt am Mittwochnachmittag zu

Zuversicht in Zürich: SLI legt am Mittwochnachmittag zu

Für den SLI geht es am Mittwochnachmittag aufwärts.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 1,08 Prozent auf 2 145,03 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,667 Prozent auf 2 136,35 Punkte an der Kurstafel, nach 2 122,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 155,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 126,23 Zählern.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 1,32 Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 155,86 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 087,41 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 04.03.2025, den Wert von 2 105,17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,277 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Galderma (+ 2,16 Prozent auf 146,90 CHF), Swiss Life (+ 1,93 Prozent auf 844,00 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,91 Prozent auf 191,80 CHF), Alcon (+ 1,91 Prozent auf 65,18 CHF) und Sandoz (+ 1,80 Prozent auf 66,62 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Givaudan (-1,08 Prozent auf 2 929,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,01 Prozent auf 180,95 CHF), Geberit (-0,65 Prozent auf 609,00 CHF), Sika (-0,23 Prozent auf 151,20 CHF) und Straumann (-0,09 Prozent auf 88,76 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 163 429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 318,616 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,83 erwartet. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sika AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Sika AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alcon AG 71,80 -0,55% Alcon AG
Amrize 53,38 -0,71% Amrize
Galderma 170,00 6,25% Galderma
Geberit AG (N) 659,80 -1,52% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 235,00 0,12% Givaudan AG
Helvetia Baloise Holding AG 211,20 -0,47% Helvetia Baloise Holding AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 195,20 -2,79% Kühne + Nagel International AG (KN)
Partners Group AG 930,60 0,89% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 355,40 -0,95% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 71,78 -2,37% Sandoz
Sika AG 164,20 -2,26% Sika AG
Straumann Holding AG 95,54 -2,51% Straumann Holding AG
Swiss Life AG (N) 931,00 0,34% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 142,70 -0,49% Swiss Re AG
UBS 34,08 -0,41% UBS

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 132,25 -0,38%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:19 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
13:17 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen