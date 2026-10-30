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SIX-Handel im Fokus 30.10.2026 17:58:42

Zuversicht in Zürich: SLI letztendlich mit Kursplus

Zuversicht in Zürich: SLI letztendlich mit Kursplus

Beim SLI standen die Signale am fünften Tag der Woche auf Stabilisierung.

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,20 Prozent höher bei 2 372,09 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,316 Prozent auf 2 374,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 367,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 369,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 377,88 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, betrug der SLI-Kurs 2 230,83 Punkte. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, stand der SLI noch bei 2 302,28 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 2 020,98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 10,28 Prozent zu Buche. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 382,35 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Nestlé (+ 2,28 Prozent auf 84,70 CHF), Lindt (+ 2,18 Prozent auf 8 420,00 CHF), Galderma (+ 1,66 Prozent auf 192,85 CHF), Swiss Re (+ 1,66 Prozent auf 153,35 CHF) und Swisscom (+ 1,60 Prozent auf 699,50 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil VAT (-5,01 Prozent auf 568,60 CHF), Logitech (-4,16 Prozent auf 78,26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,34 Prozent auf 70,68 CHF), Holcim (-1,26 Prozent auf 68,96 CHF) und Sandoz (-1,20 Prozent auf 82,38 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 5 387 307 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 347,353 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 76,56 -3,26% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 37,02 0,65% Amrize
Galderma 209,00 1,95% Galderma
Holcim AG 74,80 -1,06% Holcim AG
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Logitech S.A. 85,50 -3,50% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 91,60 2,06% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 695,20 -0,52% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 433,85 -0,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 89,58 -0,95% Sandoz
Swiss Re AG 165,55 1,75% Swiss Re AG
Swisscom AG 759,50 2,01% Swisscom AG
UBS 42,68 -0,72% UBS
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