Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|SIX-Handel im Fokus
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30.10.2026 17:58:42
Zuversicht in Zürich: SLI letztendlich mit Kursplus
Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,20 Prozent höher bei 2 372,09 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,316 Prozent auf 2 374,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 367,32 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 369,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 377,88 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, betrug der SLI-Kurs 2 230,83 Punkte. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, stand der SLI noch bei 2 302,28 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 2 020,98 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 10,28 Prozent zu Buche. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 382,35 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Nestlé (+ 2,28 Prozent auf 84,70 CHF), Lindt (+ 2,18 Prozent auf 8 420,00 CHF), Galderma (+ 1,66 Prozent auf 192,85 CHF), Swiss Re (+ 1,66 Prozent auf 153,35 CHF) und Swisscom (+ 1,60 Prozent auf 699,50 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil VAT (-5,01 Prozent auf 568,60 CHF), Logitech (-4,16 Prozent auf 78,26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,34 Prozent auf 70,68 CHF), Holcim (-1,26 Prozent auf 68,96 CHF) und Sandoz (-1,20 Prozent auf 82,38 CHF) unter Druck.
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 5 387 307 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 347,353 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick
Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|76,56
|-3,26%
|Amrize
|37,02
|0,65%
|Galderma
|209,00
|1,95%
|Holcim AG
|74,80
|-1,06%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 195,00
|2,74%
|Logitech S.A.
|85,50
|-3,50%
|Nestlé SA (Nestle)
|91,60
|2,06%
|Partners Group AG
|695,20
|-0,52%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|433,85
|-0,26%
|Sandoz
|89,58
|-0,95%
|Swiss Re AG
|165,55
|1,75%
|Swisscom AG
|759,50
|2,01%
|UBS
|42,68
|-0,72%
|VAT
|617,60
|-4,19%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 372,09
|0,20%
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