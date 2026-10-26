Zuversicht in Zürich: SLI liegt zum Start im Plus

Der SLI setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Montag erhöht sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,10 Prozent auf 2 327,62 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,055 Prozent stärker bei 2 326,57 Punkten, nach 2 325,30 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 327,71 Punkte, das Tagestief hingegen 2 323,24 Zähler.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 2 245,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SLI auf 2 276,74 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 047,46 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8,21 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,85 Prozent auf 231,30 CHF), Sandoz (+ 1,61 Prozent auf 81,96 CHF), Roche (+ 1,59 Prozent auf 397,10 CHF), Galderma (+ 1,10 Prozent auf 193,15 CHF) und Amrize (+ 0,86 Prozent auf 32,78 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Logitech (-3,04 Prozent auf 88,58 CHF), Sika (-1,94 Prozent auf 176,70 CHF), Straumann (-0,89 Prozent auf 98,00 CHF), Schindler (-0,80 Prozent auf 296,40 CHF) und Nestlé (-0,74 Prozent auf 83,08 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 271 340 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 336,260 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at