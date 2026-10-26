Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Marktbericht
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26.10.2026 09:28:24
Zuversicht in Zürich: SLI liegt zum Start im Plus
Am Montag erhöht sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,10 Prozent auf 2 327,62 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,055 Prozent stärker bei 2 326,57 Punkten, nach 2 325,30 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 327,71 Punkte, das Tagestief hingegen 2 323,24 Zähler.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 2 245,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SLI auf 2 276,74 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 047,46 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8,21 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,85 Prozent auf 231,30 CHF), Sandoz (+ 1,61 Prozent auf 81,96 CHF), Roche (+ 1,59 Prozent auf 397,10 CHF), Galderma (+ 1,10 Prozent auf 193,15 CHF) und Amrize (+ 0,86 Prozent auf 32,78 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Logitech (-3,04 Prozent auf 88,58 CHF), Sika (-1,94 Prozent auf 176,70 CHF), Straumann (-0,89 Prozent auf 98,00 CHF), Schindler (-0,80 Prozent auf 296,40 CHF) und Nestlé (-0,74 Prozent auf 83,08 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 271 340 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 336,260 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SLI-Werte
Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Schindler AG (PS)
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|35,44
|0,71%
|Galderma
|209,00
|0,82%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|252,70
|2,89%
|Logitech S.A.
|97,80
|-0,24%
|Nestlé SA (Nestle)
|89,98
|-0,48%
|Novartis AG
|137,92
|2,16%
|Partners Group AG
|682,00
|0,65%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|428,20
|-0,42%
|Sandoz
|89,00
|2,44%
|Schindler AG (PS)
|321,60
|-0,37%
|Sika AG
|191,15
|-1,85%
|Straumann Holding AG
|105,70
|-0,66%
|Swiss Re AG
|165,85
|-0,63%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 331,41
|0,26%
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