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Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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Index im Blick 07.08.2026 12:26:48

Zuversicht in Zürich: SLI mit positivem Vorzeichen

Zuversicht in Zürich: SLI mit positivem Vorzeichen

Am Freitagmittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Freitag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,49 Prozent stärker bei 2 340,23 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,172 Prozent auf 2 324,92 Punkte an der Kurstafel, nach 2 328,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 326,80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 340,56 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,93 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 2 300,78 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 07.05.2026, einen Stand von 2 109,83 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 07.08.2025, mit 1 983,09 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8,80 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 350,80 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 4,05 Prozent auf 71,98 CHF), Galderma (+ 2,64 Prozent auf 182,95 CHF), Roche (+ 2,50 Prozent auf 373,80 CHF), Lonza (+ 1,84 Prozent auf 577,00 CHF) und Novartis (+ 1,37 Prozent auf 126,90 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Amrize (-10,33 Prozent auf 37,49 CHF), Swisscom (-2,26 Prozent auf 628,50 CHF), Holcim (-1,07 Prozent auf 71,80 CHF), Kühne + Nagel International (-0,82 Prozent auf 198,45 CHF) und Geberit (-0,64 Prozent auf 559,80 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Amrize-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2 782 088 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 310,101 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,59 erwartet. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,33 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 40,19 -9,46% Amrize
Galderma 194,00 2,11% Galderma
Geberit AG (N) 602,00 0,40% Geberit AG (N)
Holcim AG 75,80 -2,77% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 213,60 0,28% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lonza AG (N) 613,40 1,72% Lonza AG (N)
Novartis AG 135,38 1,77% Novartis AG
Partners Group AG 787,20 2,34% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 392,40 1,13% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 77,82 6,05% Sandoz
Swiss Re AG 147,95 -1,30% Swiss Re AG
Swisscom AG 680,00 -0,80% Swisscom AG

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