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SLI-Performance im Blick 17.09.2026 12:26:50

Zuversicht in Zürich: SLI mittags freundlich

Zuversicht in Zürich: SLI mittags freundlich

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SLI klettert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,35 Prozent auf 2 228,32 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,495 Prozent auf 2 231,49 Punkte an der Kurstafel, nach 2 220,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 2 232,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 224,43 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,123 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, notierte der SLI bei 2 304,26 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Stand von 2 214,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wurde der SLI mit 1 983,08 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,60 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Helvetia Baloise (+ 4,40 Prozent auf 223,20 CHF), Sandoz (+ 2,13 Prozent auf 67,12 CHF), Galderma (+ 2,01 Prozent auf 157,15 CHF), VAT (+ 1,88 Prozent auf 597,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,58 Prozent auf 79,50 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Alcon (-1,56 Prozent auf 54,24 CHF), Roche (-1,27 Prozent auf 357,90 CHF), Partners Group (-0,81 Prozent auf 614,40 CHF), Amrize (-0,56 Prozent auf 32,11 CHF) und Geberit (-0,37 Prozent auf 542,80 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 170 450 Aktien gehandelt. Mit 303,309 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 33,84 1,05% Amrize
Galderma 165,55 2,03% Galderma
Geberit AG (N) 571,20 -0,59% Geberit AG (N)
Helvetia Baloise Holding AG 236,00 4,61% Helvetia Baloise Holding AG
Partners Group AG 648,60 -1,34% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 378,00 -1,38% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 70,68 2,11% Sandoz
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