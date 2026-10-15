Zuversicht in Zürich: SLI mittags freundlich

Am Donnerstag verbucht der SLI um 12:10 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,32 Prozent auf 2 275,71 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,250 Prozent auf 2 274,03 Punkte an der Kurstafel, nach 2 268,35 Punkten am Vortag.

Bei 2 282,47 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 271,92 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 2,13 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der SLI einen Wert von 2 211,75 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 296,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 033,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,80 Prozent nach oben. Bei 2 352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Lindt (+ 4,40 Prozent auf 8 185,00 CHF), Zurich Insurance (+ 2,40 Prozent auf 605,80 CHF), Swisscom (+ 2,19 Prozent auf 653,50 CHF), Lonza (+ 2,12 Prozent auf 597,80 CHF) und Geberit (+ 1,95 Prozent auf 553,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4,72 Prozent auf 75,16 CHF), VAT (-3,65 Prozent auf 611,80 CHF), Logitech (-1,58 Prozent auf 83,68 CHF), Galderma (-0,70 Prozent auf 170,65 CHF) und Holcim (-0,65 Prozent auf 63,86 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 071 087 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 307,413 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at