Am Freitag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,38 Prozent stärker bei 2 385,35 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,154 Prozent auf 2 380,05 Punkte an der Kurstafel, nach 2 376,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 387,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 379,91 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 1,82 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der SLI 2 345,67 Punkte auf. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 2 308,86 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 27.11.2025, den Wert von 2 076,80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 10,90 Prozent zu Buche. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 2,83 Prozent auf 493,80 CHF), Logitech (+ 2,43 Prozent auf 85,30 CHF), Julius Bär (+ 2,11 Prozent auf 63,80 CHF), Straumann (+ 1,89 Prozent auf 110,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,69 Prozent auf 66,34 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Lindt (-0,95 Prozent auf 8 330,00 CHF), Swiss Re (-0,71 Prozent auf 154,10 CHF), Nestlé (-0,68 Prozent auf 87,05 CHF), Swisscom (-0,57 Prozent auf 703,50 CHF) und Helvetia Baloise (-0,36 Prozent auf 221,60 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 838 824 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 348,376 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Die Julius Bär-Aktie präsentiert mit 10,40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at