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27.11.2026 12:26:37
Zuversicht in Zürich: SLI mittags freundlich
Am Freitag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,38 Prozent stärker bei 2 385,35 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,154 Prozent auf 2 380,05 Punkte an der Kurstafel, nach 2 376,39 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 387,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 379,91 Zählern.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 1,82 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der SLI 2 345,67 Punkte auf. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 2 308,86 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 27.11.2025, den Wert von 2 076,80 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 10,90 Prozent zu Buche. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten verzeichnet.
SLI-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 2,83 Prozent auf 493,80 CHF), Logitech (+ 2,43 Prozent auf 85,30 CHF), Julius Bär (+ 2,11 Prozent auf 63,80 CHF), Straumann (+ 1,89 Prozent auf 110,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,69 Prozent auf 66,34 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Lindt (-0,95 Prozent auf 8 330,00 CHF), Swiss Re (-0,71 Prozent auf 154,10 CHF), Nestlé (-0,68 Prozent auf 87,05 CHF), Swisscom (-0,57 Prozent auf 703,50 CHF) und Helvetia Baloise (-0,36 Prozent auf 221,60 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 838 824 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 348,376 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der SLI-Mitglieder
Die Julius Bär-Aktie präsentiert mit 10,40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|72,42
|1,37%
|Amrize
|39,96
|0,28%
|Helvetia Baloise Holding AG
|241,60
|-0,41%
|Julius Bär
|69,62
|2,71%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 070,00
|-0,98%
|Logitech S.A.
|93,22
|2,17%
|Nestlé SA (Nestle)
|95,02
|-0,26%
|Partners Group AG
|707,20
|1,55%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|441,03
|0,30%
|Straumann Holding AG
|120,50
|2,08%
|Swiss Re AG
|167,95
|-0,91%
|Swisscom AG
|766,50
|-0,71%
|UBS
|41,68
|1,78%
|VAT
|538,80
|2,79%
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