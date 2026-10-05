Zuversicht in Zürich: SLI nachmittags fester

Der SLI steigt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,22 Prozent auf 2 215,40 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,250 Prozent stärker bei 2 216,17 Punkten in den Handel, nach 2 210,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 209,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 233,12 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 2 299,48 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 313,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Wert von 2 027,43 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,99 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sonova (+ 2,01 Prozent auf 253,40 CHF), Sandoz (+ 1,63 Prozent auf 69,64 CHF), Straumann (+ 1,54 Prozent auf 91,18 CHF), Lonza (+ 1,49 Prozent auf 574,00 CHF) und Galderma (+ 1,09 Prozent auf 162,30 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sika (-4,03 Prozent auf 176,40 CHF), Geberit (-0,89 Prozent auf 533,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,62 Prozent auf 223,10 CHF), Amrize (-0,62 Prozent auf 30,61 CHF) und Lindt (-0,60 Prozent auf 7 495,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 063 777 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 296,513 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at