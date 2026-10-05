Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|SLI im Blick
|
05.10.2026 15:58:42
Zuversicht in Zürich: SLI nachmittags fester
Der SLI steigt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,22 Prozent auf 2 215,40 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,250 Prozent stärker bei 2 216,17 Punkten in den Handel, nach 2 210,64 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 209,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 233,12 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 2 299,48 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 313,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Wert von 2 027,43 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,99 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.
Heutige Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sonova (+ 2,01 Prozent auf 253,40 CHF), Sandoz (+ 1,63 Prozent auf 69,64 CHF), Straumann (+ 1,54 Prozent auf 91,18 CHF), Lonza (+ 1,49 Prozent auf 574,00 CHF) und Galderma (+ 1,09 Prozent auf 162,30 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sika (-4,03 Prozent auf 176,40 CHF), Geberit (-0,89 Prozent auf 533,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,62 Prozent auf 223,10 CHF), Amrize (-0,62 Prozent auf 30,61 CHF) und Lindt (-0,60 Prozent auf 7 495,00 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 063 777 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 296,513 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
17:58
|SIX-Handel: SLI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Zürich: SLI nachmittags fester (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SLI steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
02.10.26
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel: SLI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI aktuell (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse Zürich: SLI beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse Zürich: SLI schwächelt (finanzen.at)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|33,01
|-0,21%
|Galderma
|173,40
|0,43%
|Geberit AG (N)
|572,80
|-0,97%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|236,10
|-1,99%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 005,00
|-1,17%
|Lonza AG (N)
|616,60
|1,38%
|Partners Group AG
|648,80
|0,28%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|374,27
|0,81%
|Sandoz
|75,02
|1,79%
|Sika AG
|187,75
|-4,89%
|Sonova AG
|270,00
|1,20%
|Straumann Holding AG
|98,20
|1,95%
|Swiss Re AG
|151,35
|-0,49%
|UBS
|43,00
|1,39%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 214,49
|0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.