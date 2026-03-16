Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|SLI-Kursentwicklung
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16.03.2026 15:58:59
Zuversicht in Zürich: SLI nachmittags mit Gewinnen
Am Montag tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,42 Prozent fester bei 2 041,24 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,080 Prozent auf 2 031,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 032,65 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 017,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 049,57 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der SLI wies vor einem Monat, am 16.02.2026, einen Stand von 2 162,37 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 112,36 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wies der SLI 2 090,54 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 5,10 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 014,47 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Holcim (+ 2,43 Prozent auf 63,32 CHF), Galderma (+ 1,95 Prozent auf 146,60 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,82 Prozent auf 195,50 CHF), Zurich Insurance (+ 1,60 Prozent auf 546,80 CHF) und Swiss Life (+ 1,17 Prozent auf 829,40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Sonova (-3,92 Prozent auf 186,50 CHF), Straumann (-1,97 Prozent auf 79,80 CHF), SGS SA (-1,69 Prozent auf 88,20 CHF), Lindt (-1,69 Prozent auf 11 050,00 CHF) und Partners Group (-1,13 Prozent auf 802,40 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 002 912 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 282,095 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,08 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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