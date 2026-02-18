Zuversicht in Zürich: SLI präsentiert sich fester

Am Mittwoch geht es im SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,59 Prozent auf 2 191,46 Punkte nach oben. Zuvor ging der SLI 0,018 Prozent tiefer bei 2 178,31 Punkten in den Handel, nach 2 178,71 Punkten am Vortag.

Bei 2 178,28 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 191,64 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 173,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, lag der SLI bei 2 012,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der SLI einen Stand von 2 116,33 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,88 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 191,64 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 099,01 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Holcim (+ 2,90 Prozent auf 72,98 CHF), UBS (+ 2,52 Prozent auf 33,33 CHF), ams-OSRAM (+ 2,51 Prozent auf 8,78 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,23 Prozent auf 174,35 CHF) und Julius Bär (+ 2,08 Prozent auf 65,64 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Givaudan (-2,10 Prozent auf 2 988,00 CHF), Swiss Re (-1,69 Prozent auf 128,35 CHF), Schindler (-1,28 Prozent auf 293,20 CHF), Sonova (-0,99 Prozent auf 194,55 CHF) und Lindt (-0,96 Prozent auf 12 380,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 177 592 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 314,901 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

2026 verzeichnet die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

