SLI
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26.11.2026 15:58:46
Zuversicht in Zürich: SLI präsentiert sich fester
Der SLI steigt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,13 Prozent auf 2 378,12 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,974 Prozent höher bei 2 374,48 Punkten in den Handel, nach 2 351,58 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 382,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 372,67 Punkten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 1,52 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der SLI 2 337,00 Punkte auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Stand von 2 329,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 072,09 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10,56 Prozent nach oben. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 443,50 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Amrize (+ 3,21 Prozent auf 35,98 CHF), VAT (+ 3,07 Prozent auf 483,40 CHF), Logitech (+ 3,05 Prozent auf 83,82 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,90 Prozent auf 65,20 CHF) und UBS (+ 2,15 Prozent auf 37,59 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sandoz (-0,84 Prozent auf 80,28 CHF), Galderma (-0,79 Prozent auf 182,55 CHF), Lindt (-0,29 Prozent auf 8 480,00 CHF), Straumann (-0,09 Prozent auf 108,70 CHF) und Novartis (+ 0,23 Prozent auf 128,40 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 923 721 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 352,486 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,23 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|71,38
|-0,11%
|Amrize
|39,85
|0,86%
|Galderma
|199,50
|-2,30%
|Julius Bär
|67,74
|-1,31%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 160,00
|-2,55%
|Logitech S.A.
|91,24
|-0,70%
|Novartis AG
|139,58
|-1,50%
|Partners Group AG
|695,80
|0,20%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|439,43
|-1,03%
|Sandoz
|86,60
|-3,46%
|Straumann Holding AG
|117,95
|-2,48%
|UBS
|40,95
|-0,78%
|VAT
|524,00
|2,14%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 379,88
|1,20%
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