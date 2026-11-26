Der SLI steigt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,13 Prozent auf 2 378,12 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,974 Prozent höher bei 2 374,48 Punkten in den Handel, nach 2 351,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 382,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 372,67 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 1,52 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der SLI 2 337,00 Punkte auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Stand von 2 329,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 072,09 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10,56 Prozent nach oben. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 443,50 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Amrize (+ 3,21 Prozent auf 35,98 CHF), VAT (+ 3,07 Prozent auf 483,40 CHF), Logitech (+ 3,05 Prozent auf 83,82 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,90 Prozent auf 65,20 CHF) und UBS (+ 2,15 Prozent auf 37,59 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sandoz (-0,84 Prozent auf 80,28 CHF), Galderma (-0,79 Prozent auf 182,55 CHF), Lindt (-0,29 Prozent auf 8 480,00 CHF), Straumann (-0,09 Prozent auf 108,70 CHF) und Novartis (+ 0,23 Prozent auf 128,40 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 923 721 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 352,486 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,23 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at