Zurich Insurance Aktie

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WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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Kursverlauf 31.03.2026 17:58:39

Zuversicht in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester

Zuversicht in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester

Der SLI verbuchte am zweiten Tag der Woche Zuwächse.

Schlussendlich stand im SIX-Handel ein Plus von 1,03 Prozent auf 2 034,49 Punkte an der SLI-Kurstafel. In den Handel ging der SLI 0,508 Prozent stärker bei 2 023,95 Punkten, nach 2 013,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 042,95 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 019,09 Zählern.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 215,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bei 2 143,31 Punkten. Der SLI stand am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 2 032,20 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 5,42 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit UBS (+ 3,96 Prozent auf 30,73 CHF), VAT (+ 2,76 Prozent auf 483,80 CHF), Galderma (+ 2,47 Prozent auf 153,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,18 Prozent auf 180,30 CHF) und Sandoz (+ 2,12 Prozent auf 61,74 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swisscom (-0,82 Prozent auf 667,00 CHF), Givaudan (-0,67 Prozent auf 2 684,00 CHF), Geberit (-0,45 Prozent auf 532,60 CHF), SGS SA (-0,31 Prozent auf 84,10 CHF) und Holcim (-0,28 Prozent auf 64,92 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 8 949 569 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 271,135 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,96 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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