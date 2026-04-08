Zuversicht in Zürich: SLI stürmt zum Handelsstart vor

Am Mittwoch tendiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 3,59 Prozent stärker bei 2 111,57 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 4,03 Prozent auf 2 120,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 038,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 114,59 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 069,58 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 2,00 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 078,08 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, bei 2 165,07 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 08.04.2025, den Wert von 1 823,98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 1,83 Prozent zu Buche. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Holcim (+ 7,51 Prozent auf 70,46 CHF), Straumann (+ 6,76 Prozent auf 85,54 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 6,62 Prozent auf 69,22 CHF), Sika (+ 6,52 Prozent auf 137,25 CHF) und Partners Group (+ 6,33 Prozent auf 901,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Kühne + Nagel International (-0,33 Prozent auf 182,50 CHF), Swisscom (-0,07 Prozent auf 670,00 CHF), Swiss Re (+ 1,13 Prozent auf 133,80 CHF), Nestlé (+ 1,58 Prozent auf 79,48 CHF) und Lindt (+ 1,65 Prozent auf 11 060,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 846 660 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 274,530 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,33 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at