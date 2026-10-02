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SLI-Performance 02.10.2026 17:58:45

Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge

Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge

Am fünften Tag der Woche wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Freitag bewegte sich der SLI via SIX letztendlich 0,52 Prozent höher bei 2 208,68 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,030 Prozent auf 2 197,93 Punkte an der Kurstafel, nach 2 197,27 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2 220,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 194,54 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2,16 Prozent abwärts. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 2 298,13 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Stand von 2 299,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 014,18 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,68 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,86 Prozent auf 81,90 CHF), VAT (+ 2,79 Prozent auf 699,40 CHF), Sika (+ 2,60 Prozent auf 183,80 CHF), Julius Bär (+ 1,99 Prozent auf 72,64 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,81 Prozent auf 224,50 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Straumann (-1,90 Prozent auf 89,80 CHF), Novartis (-1,46 Prozent auf 116,34 CHF), Lindt (-1,11 Prozent auf 7 540,00 CHF), Roche (-0,95 Prozent auf 345,70 CHF) und Sonova (-0,72 Prozent auf 248,40 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 419 977 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 297,473 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 7,67 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 87,86 3,00% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 33,08 -0,06% Amrize
Julius Bär 78,04 2,52% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 240,90 1,65% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 100,00 -0,86% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Novartis AG 125,10 -0,32% Novartis AG
Partners Group AG 647,00 1,73% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 371,28 0,07% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 197,40 3,24% Sika AG
Sonova AG 266,80 -0,22% Sonova AG
Straumann Holding AG 96,32 -1,55% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 152,10 2,56% Swiss Re AG
UBS 42,41 0,33% UBS
VAT 750,40 3,11% VAT

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SLI 2 208,68 0,52%

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