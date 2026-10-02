Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|SLI-Performance
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02.10.2026 17:58:45
Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge
Am Freitag bewegte sich der SLI via SIX letztendlich 0,52 Prozent höher bei 2 208,68 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,030 Prozent auf 2 197,93 Punkte an der Kurstafel, nach 2 197,27 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2 220,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 194,54 Punkten lag.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2,16 Prozent abwärts. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 2 298,13 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Stand von 2 299,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 014,18 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,68 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,86 Prozent auf 81,90 CHF), VAT (+ 2,79 Prozent auf 699,40 CHF), Sika (+ 2,60 Prozent auf 183,80 CHF), Julius Bär (+ 1,99 Prozent auf 72,64 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,81 Prozent auf 224,50 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Straumann (-1,90 Prozent auf 89,80 CHF), Novartis (-1,46 Prozent auf 116,34 CHF), Lindt (-1,11 Prozent auf 7 540,00 CHF), Roche (-0,95 Prozent auf 345,70 CHF) und Sonova (-0,72 Prozent auf 248,40 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 419 977 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 297,473 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick
In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 7,67 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|87,86
|3,00%
|Amrize
|33,08
|-0,06%
|Julius Bär
|78,04
|2,52%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|240,90
|1,65%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 100,00
|-0,86%
|Novartis AG
|125,10
|-0,32%
|Partners Group AG
|647,00
|1,73%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|371,28
|0,07%
|Sika AG
|197,40
|3,24%
|Sonova AG
|266,80
|-0,22%
|Straumann Holding AG
|96,32
|-1,55%
|Swiss Re AG
|152,10
|2,56%
|UBS
|42,41
|0,33%
|VAT
|750,40
|3,11%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 208,68
|0,52%
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