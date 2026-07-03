Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Der SLI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,60 Prozent stärker bei 2 313,18 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,077 Prozent fester bei 2 301,23 Punkten in den Handel, nach 2 299,45 Punkten am Vortag.

Bei 2 313,18 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 294,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,89 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 03.06.2026, stand der SLI noch bei 2 116,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 2 067,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wurde der SLI mit 1 968,71 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7,54 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 313,18 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,90 Prozent auf 87,38 CHF), VAT (+ 2,87 Prozent auf 709,40 CHF), Holcim (+ 2,86 Prozent auf 77,02 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,70 Prozent auf 209,00 CHF) und Lonza (+ 1,70 Prozent auf 574,20 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lindt (-0,87 Prozent auf 9 635,00 CHF), Partners Group (-0,50 Prozent auf 678,20 CHF), Galderma (-0,42 Prozent auf 179,55 CHF), Swiss Re (-0,31 Prozent auf 129,70 CHF) und Roche (-0,26 Prozent auf 340,60 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 030 163 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 284,935 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at