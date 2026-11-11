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|SLI-Performance
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11.11.2026 09:28:53
Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Start Gewinne
Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,01 Prozent fester bei 2 410,19 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,277 Prozent auf 2 403,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 409,84 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2 416,86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 408,75 Punkten lag.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,36 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 2 219,11 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 2 337,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 069,72 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 12,05 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 433,53 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,35 Prozent auf 70,60 CHF), Logitech (+ 2,34 Prozent auf 82,06 CHF), VAT (+ 2,21 Prozent auf 546,80 CHF), Sandoz (+ 0,84 Prozent auf 84,08 CHF) und Amrize (+ 0,81 Prozent auf 34,73 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Alcon (-8,18 Prozent auf 56,82 CHF), Swiss Life (-2,48 Prozent auf 966,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,62 Prozent auf 225,20 CHF), Lindt (-0,46 Prozent auf 8 605,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,41 Prozent auf 633,80 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 172 256 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 345,819 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick
In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,82 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|76,36
|0,34%
|Alcon AG
|65,12
|0,06%
|Amrize
|37,62
|0,51%
|Helvetia Baloise Holding AG
|248,20
|0,16%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 235,00
|1,21%
|Logitech S.A.
|92,00
|1,68%
|Partners Group AG
|713,60
|0,51%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|440,44
|1,16%
|Sandoz
|93,80
|1,96%
|Swiss Life AG (N)
|1 065,50
|0,33%
|Swiss Re AG
|164,15
|0,12%
|UBS
|44,05
|-1,19%
|VAT
|590,60
|-1,17%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|704,20
|1,27%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 430,02
|0,51%
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