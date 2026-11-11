SLI

2 430,42
12,84
0,53 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
SLI-Performance 11.11.2026 09:28:53

Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Start Gewinne

Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Start Gewinne

Der SLI knüpft am dritten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,01 Prozent fester bei 2 410,19 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,277 Prozent auf 2 403,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 409,84 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2 416,86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 408,75 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,36 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 2 219,11 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 2 337,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 069,72 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 12,05 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 433,53 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,35 Prozent auf 70,60 CHF), Logitech (+ 2,34 Prozent auf 82,06 CHF), VAT (+ 2,21 Prozent auf 546,80 CHF), Sandoz (+ 0,84 Prozent auf 84,08 CHF) und Amrize (+ 0,81 Prozent auf 34,73 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Alcon (-8,18 Prozent auf 56,82 CHF), Swiss Life (-2,48 Prozent auf 966,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,62 Prozent auf 225,20 CHF), Lindt (-0,46 Prozent auf 8 605,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,41 Prozent auf 633,80 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 172 256 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 345,819 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,82 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 76,36 0,34% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 65,12 0,06% Alcon AG
Amrize 37,62 0,51% Amrize
Helvetia Baloise Holding AG 248,20 0,16% Helvetia Baloise Holding AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 235,00 1,21% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 92,00 1,68% Logitech S.A.
Partners Group AG 713,60 0,51% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 440,44 1,16% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 93,80 1,96% Sandoz
Swiss Life AG (N) 1 065,50 0,33% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 164,15 0,12% Swiss Re AG
UBS 44,05 -1,19% UBS
VAT 590,60 -1,17% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 704,20 1,27% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 430,02 0,51%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX nach Rekord fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen