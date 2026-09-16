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SLI-Performance im Blick 16.09.2026 15:58:58

Zuversicht in Zürich: SLI zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Zuversicht in Zürich: SLI zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Mittwoch tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,22 Prozent stärker bei 2 216,72 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,088 Prozent tiefer bei 2 209,80 Punkten in den Handel, nach 2 211,75 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 222,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 209,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,399 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 2 318,31 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Stand von 2 203,07 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Stand von 1 984,46 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3,06 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 3,69 Prozent auf 590,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,70 Prozent auf 77,98 CHF), Sonova (+ 1,31 Prozent auf 231,20 CHF), Novartis (+ 1,21 Prozent auf 115,22 CHF) und Sika (+ 1,06 Prozent auf 181,65 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Straumann (-1,44 Prozent auf 94,58 CHF), UBS (-0,98 Prozent auf 41,45 CHF), Swiss Re (-0,75 Prozent auf 138,95 CHF), Richemont (-0,65 Prozent auf 168,75 CHF) und Galderma (-0,59 Prozent auf 152,40 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 335 080 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 304,271 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,29 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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