Galderma Aktie
WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721
|SLI-Performance im Blick
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16.09.2026 15:58:58
Zuversicht in Zürich: SLI zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
Am Mittwoch tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,22 Prozent stärker bei 2 216,72 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,088 Prozent tiefer bei 2 209,80 Punkten in den Handel, nach 2 211,75 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 222,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 209,50 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,399 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 2 318,31 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Stand von 2 203,07 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Stand von 1 984,46 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3,06 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 3,69 Prozent auf 590,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,70 Prozent auf 77,98 CHF), Sonova (+ 1,31 Prozent auf 231,20 CHF), Novartis (+ 1,21 Prozent auf 115,22 CHF) und Sika (+ 1,06 Prozent auf 181,65 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Straumann (-1,44 Prozent auf 94,58 CHF), UBS (-0,98 Prozent auf 41,45 CHF), Swiss Re (-0,75 Prozent auf 138,95 CHF), Richemont (-0,65 Prozent auf 168,75 CHF) und Galderma (-0,59 Prozent auf 152,40 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 335 080 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 304,271 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,29 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|84,06
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|Galderma
|166,65
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|Novartis AG
|121,44
|0,21%
|Partners Group AG
|653,40
|-0,61%
|Richemont
|181,45
|0,33%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|377,00
|-1,64%
|Sika AG
|195,10
|1,27%
|Sonova AG
|249,50
|1,75%
|Straumann Holding AG
|101,70
|1,45%
|Swiss Re AG
|148,80
|1,64%
|UBS
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|VAT
|632,60
|2,83%
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