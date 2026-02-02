Zuversicht in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich fester

Letztendlich erhöhte sich der SLI im SIX-Handel um 1,41 Prozent auf 2 149,81 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,100 Prozent auf 2 117,71 Punkte an der Kurstafel, nach 2 119,82 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 150,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 117,10 Einheiten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bewegte sich der SLI bei 2 143,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 2 011,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 2 082,74 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,054 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Nestlé (+ 2,83 Prozent auf 75,51 CHF), Adecco SA (+ 2,56 Prozent auf 23,20 CHF), Richemont (+ 2,54 Prozent auf 153,35 CHF), Logitech (+ 2,37 Prozent auf 68,22 CHF) und Novartis (+ 2,29 Prozent auf 117,24 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Sonova (-1,13 Prozent auf 209,10 CHF), Alcon (-0,74 Prozent auf 61,96 CHF), VAT (-0,68 Prozent auf 497,80 CHF), Givaudan (-0,37 Prozent auf 2 977,00 CHF) und Partners Group (-0,33 Prozent auf 1 046,50 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 5 401 685 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 304,679 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Adecco SA-Aktie verzeichnet mit 8,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at