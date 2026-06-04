Zuversicht in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels stärker

Zum Handelsende sprang der SLI im SIX-Handel um 0,74 Prozent auf 2 132,03 Punkte an. In den Handel ging der SLI 0,073 Prozent fester bei 2 117,89 Punkten, nach 2 116,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 2 138,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 117,30 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,758 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 04.05.2026, einen Stand von 2 081,56 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 2 140,32 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 04.06.2025, mit 2 003,39 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,881 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 4,17 Prozent auf 324,60 CHF), Partners Group (+ 3,73 Prozent auf 712,40 CHF), Novartis (+ 2,04 Prozent auf 115,84 CHF), Alcon (+ 2,00 Prozent auf 52,08 CHF) und Sonova (+ 1,77 Prozent auf 207,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Logitech (-2,34 Prozent auf 93,68 CHF), Galderma (-1,97 Prozent auf 159,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,05 Prozent auf 84,66 CHF), Holcim (-0,95 Prozent auf 75,34 CHF) und Sika (-0,86 Prozent auf 149,55 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 179 522 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 268,267 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 8,85 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at