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SIX-Handel im Blick 13.08.2026 17:59:18

Zuversicht in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels stärker

Zuversicht in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels stärker

So bewegte sich der SLI am Donnerstag zum Handelsende.

Der SLI sprang im SIX-Handel zum Handelsende um 0,24 Prozent auf 2 327,30 Punkte an. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,159 Prozent auf 2 325,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 321,73 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 325,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 336,18 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,584 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 288,38 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 2 106,27 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 13.08.2025, einen Wert von 1 992,55 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,20 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 3,09 Prozent auf 209,90 CHF), Logitech (+ 2,63 Prozent auf 84,30 CHF), Nestlé (+ 2,54 Prozent auf 81,07 CHF), Lindt (+ 1,55 Prozent auf 9 485,00 CHF) und Sandoz (+ 1,49 Prozent auf 73,72 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Amrize (-1,31 Prozent auf 37,65 CHF), Sika (-1,01 Prozent auf 191,15 CHF), Partners Group (-0,93 Prozent auf 724,00 CHF), Roche (-0,88 Prozent auf 362,30 CHF) und Straumann (-0,68 Prozent auf 102,05 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 871 205 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 313,070 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,22 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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