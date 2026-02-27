Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|Index-Bewegung
|
27.02.2026 17:58:50
Zuversicht in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels im Plus
Letztendlich bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0,42 Prozent fester bei 2 215,00 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,228 Prozent auf 2 210,81 Punkte an der Kurstafel, nach 2 205,77 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 223,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 203,62 Zählern.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 0,923 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 139,76 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 076,80 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 27.02.2025, den Wert von 2 107,37 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,98 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Swiss Re (+ 3,74 Prozent auf 135,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,19 Prozent auf 179,35 CHF), Swisscom (+ 1,91 Prozent auf 721,50 CHF), Novartis (+ 1,87 Prozent auf 130,50 CHF) und Nestlé (+ 1,52 Prozent auf 83,98 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Richemont (-3,35 Prozent auf 157,25 CHF), Sandoz (-3,30 Prozent auf 68,02 CHF), Partners Group (-2,03 Prozent auf 857,40 CHF), Holcim (-1,42 Prozent auf 70,88 CHF) und Lindt (-1,09 Prozent auf 12 660,00 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6 829 427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 321,470 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,49 erwartet. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
