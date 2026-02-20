Zuversicht in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsende bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0,56 Prozent höher bei 2 200,58 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,505 Prozent höher bei 2 199,43 Punkten in den Handel, nach 2 188,38 Punkten am Vortag.

Bei 2 190,04 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 209,38 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 2,00 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, notierte der SLI bei 2 131,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, lag der SLI bei 2 023,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, wies der SLI einen Stand von 2 097,61 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,31 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 209,38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 099,01 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sika (+ 3,54 Prozent auf 158,15 CHF), Temenos (+ 2,51 Prozent auf 65,45 CHF), Helvetia Baloise (+ 2,37 Prozent auf 198,50 CHF), Richemont (+ 2,27 Prozent auf 162,30 CHF) und Partners Group (+ 1,91 Prozent auf 928,20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Straumann (-0,76 Prozent auf 94,16 CHF), Nestlé (-0,64 Prozent auf 80,91 CHF), Lindt (-0,55 Prozent auf 12 710,00 CHF), Swisscom (-0,42 Prozent auf 703,50 CHF) und Lonza (-0,33 Prozent auf 536,40 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 206 130 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 322,067 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

2026 verzeichnet die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at